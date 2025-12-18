DOLAR
42,72 -0,02%
EURO
50,19 -0,05%
ALTIN
5.949,4 0,18%
BITCOIN
3.632.750,56 1,21%

Kocaeli'de Cemevinde Elektrik Panosu Patladı: Yangın ve Tahliye

Körfez'de törendeki cemevinin önündeki elektrik panosunda patlama ve yangın çıktı; davetliler tahliye edildi, itfaiye yangını söndürdü, tören iptal edildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 23:15
Kocaeli'de Cemevinde Elektrik Panosu Patladı: Yangın ve Tahliye

Kocaeli'de Cemevinde Elektrik Panosu Patladı: Yangın ve Tahliye

Olay ve müdahale

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen tören sırasında, cemevinin önünde bulunan elektrik panosunda çıkan yangın paniğe yol açtı. Durumu fark eden davetliler cemevini hızla boşaltarak dışarı çıktı.

Yangına ilk müdahale yangın tüpleriyle yapılmasına rağmen alevler kısa sürede kontrol altına alınamadı. Meydana gelen patlama ve parlamalar dakikalarca sürdü ve büyük korkuya neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Elektrik arızasına ilişkin onarım çalışmaları ise SEDAŞ ekipleri tarafından başlatıldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak güvenlik gerekçesiyle cemevinde yapılması planlanan tören iptal edildi.

Programa katılanlar

Programda; Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Körfez Belediye Başkan Vekili İbrahim Çırpan, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, CHP Körfez İlçe Başkanı Yaprak Fidancı ve Körfez Kent Konseyi Başkanı Ahmet Önal ile çok sayıda davetlinin yer aldığı öğrenildi.

KOCAELİ’DE TÖREN SIRASINDA CEMEVİNİN ÖNÜNDE BULUNAN ELEKTRİK PANOSUNDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE YOL...

KOCAELİ’DE TÖREN SIRASINDA CEMEVİNİN ÖNÜNDE BULUNAN ELEKTRİK PANOSUNDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE YOL AÇTI

KOCAELİ’DE TÖREN SIRASINDA CEMEVİNİN ÖNÜNDE BULUNAN ELEKTRİK PANOSUNDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE YOL...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te 3,5 Ayda 54 Büyükbaş Telef: Besicinin Zararı 8 Milyon Lira
2
Kocaeli'de Cemevinde Elektrik Panosu Patladı: Yangın ve Tahliye
3
Tekirdağ Muratlı'da Açık Unutulan Tüp Paniğe Neden Oldu
4
Bağcılar'da Tekstil Atölyesine Silahlı Saldırı: Zanlılar Kaçtı
5
Siirt'te 54 Büyükbaş Telef: Besicinin Zarar 8 Milyon TL
6
Tunceli'de 'Sahte Gönül İlişkisi'yle 7 Milyon TL'lik Dolandırıcılık
7
Mersin'de Trafikte Yumruklu Saldırı: Şüpheli Olay Gününde Tutuklandı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler