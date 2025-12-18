Kocaeli'de Cemevinde Elektrik Panosu Patladı: Yangın ve Tahliye

Olay ve müdahale

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen tören sırasında, cemevinin önünde bulunan elektrik panosunda çıkan yangın paniğe yol açtı. Durumu fark eden davetliler cemevini hızla boşaltarak dışarı çıktı.

Yangına ilk müdahale yangın tüpleriyle yapılmasına rağmen alevler kısa sürede kontrol altına alınamadı. Meydana gelen patlama ve parlamalar dakikalarca sürdü ve büyük korkuya neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Elektrik arızasına ilişkin onarım çalışmaları ise SEDAŞ ekipleri tarafından başlatıldı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak güvenlik gerekçesiyle cemevinde yapılması planlanan tören iptal edildi.

Programa katılanlar

Programda; Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Körfez Belediye Başkan Vekili İbrahim Çırpan, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, CHP Körfez İlçe Başkanı Yaprak Fidancı ve Körfez Kent Konseyi Başkanı Ahmet Önal ile çok sayıda davetlinin yer aldığı öğrenildi.

