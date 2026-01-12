Kocaeli’de Operasyon: 6,3 Milyon Liralık Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Kocaeli’de Gebze’de düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 350 bin TL değerinde bandrolsüz makaron, sigara kutusu ve 3 bin 40 kg kaçak tütün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:46
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:46
Gebze’de 9 Ocak’ta düzenlenen operasyonda bandrolsüz ürünler ve kaçak tütün ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, 9 Ocak tarihinde Gebze’de belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 350 bin TL olan 2 milyon 750 bin adet bandrolsüz boş makaron, 2 milyon 420 bin adet boş sigara kutusu ile 3 bin 40 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

