Kocaeli’de Operasyon: 6,3 Milyon Liralık Makaron ve Tütün Ele Geçirildi

Gebze’de 9 Ocak’ta düzenlenen operasyonda bandrolsüz ürünler ve kaçak tütün ele geçirildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, 9 Ocak tarihinde Gebze’de belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 350 bin TL olan 2 milyon 750 bin adet bandrolsüz boş makaron, 2 milyon 420 bin adet boş sigara kutusu ile 3 bin 40 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

