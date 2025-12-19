DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,17 0,05%
ALTIN
5.952,97 0,09%
BITCOIN
3.768.773,26 -3,81%

Kocaeli Derince'de Park Halindeki Minibüs D-100 Kenarına Asılı Kaldı

Kocaeli Derince'de park halindeki 41 P 9952 plakalı minibüs, geri manevra sonrası istinat duvarından D-100 kara yolu kenarına düşerek asılı kaldı; yaralanan yok.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:28
Kocaeli Derince'de Park Halindeki Minibüs D-100 Kenarına Asılı Kaldı

Kocaeli Derince'de park halindeki minibüs D-100 kenarına asılı kaldı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde oto yıkamacıda park halindeyken hareket eden minibüs, istinat duvarından D-100 kara yolu kenarına düşerek asılı kaldı.

Olayın Detayları

Çınarlı Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki oto yıkamacıda park halinde bulunan 41 P 9952 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle geri manevra yaparak hareket etti.

Kot farkı nedeniyle caddeden aşağıya kayan araç, istinat duvarından D-100 kara yoluna doğru düştü. Minibüsün arka kısmı kara yolu kenarına temas ederken, ön kısmı caddede asılı kaldı.

Müdahale ve Güvenlik

Yaralanan olmadığı bildirilen kazada, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asılı kalan minibüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

KOCAELİ'NİN DERİNCE İLÇESİNDE OTO YIKAMACIDA PARK HALİNDEYKEN HAREKET EDEN MİNİBÜS, İSTİNAT...

KOCAELİ'NİN DERİNCE İLÇESİNDE OTO YIKAMACIDA PARK HALİNDEYKEN HAREKET EDEN MİNİBÜS, İSTİNAT DUVARINDAN D-100 KARA YOLU KENARINA DÜŞEREK ASILI KALDI.

KOCAELİ'NİN DERİNCE İLÇESİNDE OTO YIKAMACIDA PARK HALİNDEYKEN HAREKET EDEN MİNİBÜS, İSTİNAT...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Dilenci Operasyonu: Camiye Sığınan Kadınlar Cemaatin Arasına Karıştı
2
Mardin Kızıltepe'de Tırın Çarptığı 78 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
3
Isparta Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: Bin 200 Kullanımlık Madde, 1 Tutuklama
4
Siirt'te Öldürülen Gülhan Börülce Ankara'da Toprağa Verildi
5
Hatay'da 40 yıl hapisle aranan şahıs gardıropta yakalandı
6
Samsun'da Redd-i Mirasa Rağmen Haciz İddiası: Mithat Aydemir Mağdur
7
Antalya Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 3 tahliye

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül