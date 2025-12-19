Kocaeli Derince'de park halindeki minibüs D-100 kenarına asılı kaldı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde oto yıkamacıda park halindeyken hareket eden minibüs, istinat duvarından D-100 kara yolu kenarına düşerek asılı kaldı.

Olayın Detayları

Çınarlı Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki oto yıkamacıda park halinde bulunan 41 P 9952 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle geri manevra yaparak hareket etti.

Kot farkı nedeniyle caddeden aşağıya kayan araç, istinat duvarından D-100 kara yoluna doğru düştü. Minibüsün arka kısmı kara yolu kenarına temas ederken, ön kısmı caddede asılı kaldı.

Müdahale ve Güvenlik

Yaralanan olmadığı bildirilen kazada, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asılı kalan minibüs, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

KOCAELİ'NİN DERİNCE İLÇESİNDE OTO YIKAMACIDA PARK HALİNDEYKEN HAREKET EDEN MİNİBÜS, İSTİNAT DUVARINDAN D-100 KARA YOLU KENARINA DÜŞEREK ASILI KALDI.