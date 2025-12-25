Malatya'da Tahliyeler Başladı — 11'inci Yargı Paketi

Malatya'da cezaevlerinde tahliyeler başladı
11'inci Yargı Paketi sonrası süreç hızlandı
TBMM'de kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanan 11'inci Yargı Paketinin yürürlüğe girmesinin ardından, Malatya'daki cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı.
Malatya genelinde yaklaşık 200 hükümlünün tahliye edilmesi bekleniyor. Akçadağ T Tipi Kapalı Cezaevi'nde akşam saatlerinden itibaren tahliye işlemleri gerçekleştirildi.
Cezaevi önünde toplanan hükümlü yakınları, eşleri ve çocukları büyük bir heyecanla bekleyişini sürdürdü. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkan hükümlüler yaşadıkları mutluluğu dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.
