Malatya'da Tahliyeler Başladı — 11'inci Yargı Paketi

11'inci Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı; Malatya cezaevlerinde tahliyeler başladı, yaklaşık 200 hükümlünün salıverilmesi bekleniyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 22:11
Malatya'da cezaevlerinde tahliyeler başladı

11'inci Yargı Paketi sonrası süreç hızlandı

TBMM'de kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanan 11'inci Yargı Paketinin yürürlüğe girmesinin ardından, Malatya'daki cezaevlerinde tahliye işlemleri başladı.

Malatya genelinde yaklaşık 200 hükümlünün tahliye edilmesi bekleniyor. Akçadağ T Tipi Kapalı Cezaevi'nde akşam saatlerinden itibaren tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

Cezaevi önünde toplanan hükümlü yakınları, eşleri ve çocukları büyük bir heyecanla bekleyişini sürdürdü. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevinden çıkan hükümlüler yaşadıkları mutluluğu dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

