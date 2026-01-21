Kocaeli Kartepe'de Şehir İçi Otobüs Şarampole Yuvarlandı

Olay Yerinde Kurtarma ve İnceleme Çalışmaları

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir şehir içi yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kaza haberinin ulaşmasıyla birlikte bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve kurtarma ile güvenlik çalışmaları sürüyor. Yetkililer görgü tanıklarından ve olay yerindeki ekiplerden edinilen bilgiler doğrultusunda inceleme yapıyor.

Yaralı sayısı henüz bilinmiyor. Yetkililer tarafından yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor.

