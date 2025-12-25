DOLAR
42,84 -0,01%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.168,62 -0,01%
BITCOIN
3.749.313,71 0,03%

Kocaeli Körfez'de Hayri Kalabalık (67) Hastaneden Çıktı, Oto Yıkamada Ölü Bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gırtlak kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki Hayri Kalabalık, hastaneden çıktıktan sonra arkadaşına ait oto yıkama kulübesinde ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:39
Kocaeli Körfez'de Hayri Kalabalık (67) Hastaneden Çıktı, Oto Yıkamada Ölü Bulundu

Kocaeli Körfez'de Hayri Kalabalık (67) Hastaneden Çıktı, Oto Yıkamada Ölü Bulundu

Güney Mahallesi, Körfez — Sabah saatleri

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Hayri Kalabalık, gırtlak kanseri tedavisi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra arkadaşına ait oto yıkama dükkanındaki kulübede ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kalabalık onkoloji servisinde yaklaşık 15 gündür tedavi görüyordu. Dün akşam saatlerinde hastaneden ayrılarak mahallesine dönen Kalabalık, bir arkadaşına ait oto yıkama dükkanındaki kulübeye girip ısıtıcıyı açtı ve burada vakit geçirmeye başladı.

Sabah iş yerine gelen çalışanlar, yaşlı adamı kulübede hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kalabalık’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Kalabalık’ın cenazesi morga kaldırıldı. İki çocuk babası olduğu ve eşiyle ayrı yaşadığı öğrenilen Hayri Kalabalık’ın boğazında tedavi sürecine bağlı izler bulunduğu belirtildi.

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE GIRTLAK KANSERİ TEDAVİSİ GÖREN 67 YAŞINDAKİ HAYRİ KALABALIK...

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE GIRTLAK KANSERİ TEDAVİSİ GÖREN 67 YAŞINDAKİ HAYRİ KALABALIK, HASTANEDEN AYRILDIKTAN SONRA GİTTİĞİ BİR OTO YIKAMA DÜKKANINDA ÖLÜ BULUNDU.

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE GIRTLAK KANSERİ TEDAVİSİ GÖREN 67 YAŞINDAKİ HAYRİ KALABALIK...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Araçtan Ateş: 1 Yaralı, Zanlı Y.C. Tutuklandı
2
Kırşehir'de Köpekten Kaçarken Otomobil Takla Attı
3
Tokat'ta Evde 13 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi
4
İstanbul, Tekirdağ ve Antalya’da Tonlarca Sahte Alkol Ele Geçirildi
5
Ege Ekspresi Tavşanlı’da Yayaya Çarptı: 79 Yaşındaki Halil Çelik Hayatını Kaybetti
6
Orhangazi'de Ters Yönden Gelen Kamyonet Otomobile Çarptı — Sürücü Yaralandı
7
Futbolda şike kumpası: Arıboğan, Gülüm, Helvacı ve Köksal adliyede

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması