Kocaeli Körfez'de Hayri Kalabalık (67) Hastaneden Çıktı, Oto Yıkamada Ölü Bulundu

Güney Mahallesi, Körfez — Sabah saatleri

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Hayri Kalabalık, gırtlak kanseri tedavisi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra arkadaşına ait oto yıkama dükkanındaki kulübede ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kalabalık onkoloji servisinde yaklaşık 15 gündür tedavi görüyordu. Dün akşam saatlerinde hastaneden ayrılarak mahallesine dönen Kalabalık, bir arkadaşına ait oto yıkama dükkanındaki kulübeye girip ısıtıcıyı açtı ve burada vakit geçirmeye başladı.

Sabah iş yerine gelen çalışanlar, yaşlı adamı kulübede hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kalabalık’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Kalabalık’ın cenazesi morga kaldırıldı. İki çocuk babası olduğu ve eşiyle ayrı yaşadığı öğrenilen Hayri Kalabalık’ın boğazında tedavi sürecine bağlı izler bulunduğu belirtildi.

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE GIRTLAK KANSERİ TEDAVİSİ GÖREN 67 YAŞINDAKİ HAYRİ KALABALIK, HASTANEDEN AYRILDIKTAN SONRA GİTTİĞİ BİR OTO YIKAMA DÜKKANINDA ÖLÜ BULUNDU.