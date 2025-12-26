DOLAR
Sakarya Serdivan'da Evini Kaçak İçki İmalathanesine Çevirdi: E.A. Gözaltında

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, E.A.'nın evinde kaçak içki üretildiği tespit edildi; operasyonda düzenekler ve çok sayıda sahte içki ele geçirildi, E.A. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 23:46
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 23:56
Operasyon ve ele geçirilenler

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak içki imal ettiği tespit edilen E.A. (48) isimli şahsın ikametine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda kaçak üretimde kullanılan ekipman ve ürünlere ulaşıldı. Ele geçirilenler arasında 2 adet etil alkol damıtma düzeneği, damıtma düzeneği ile imal edilmiş 57 sahte litre alkollü içki, 8 litre etil alkol, 11 şişe kaçak alkollü içki ve 7 kilo anason tohumu yer aldı.

E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

