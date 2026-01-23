Kocaeli Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 61 Şüpheli Adliyede

Kocaeli merkezli 28 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 61 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyon ve gözaltılar

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, liderliğini B.E.Ö.’nün yaptığı suç örgütü hakkında çalışmayı başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, örgütün Kocaeli merkezli olarak yönetildiği ve 5 farklı uygulama üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattığı tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, 20 Ocak tarihinde 28 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi ve operasyon kapsamında toplam 61 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasıyla Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Mali bulgular ve deliller

Mali incelemeler sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarında 2025 yılı içerisinde 483 milyon 844 bin 873 lira işlem hacmi olduğu belirlendi. Ayrıca suç gelirlerinin kripto para borsaları aracılığıyla aklandığı ve örgüt üyeleri tarafından İngiltere’de kurulan bir şirkete aktarıldığı tespit edildi.

Operasyon sırasında çekilen görüntülerde çok sayıda cep telefonu ve tabletin şarja takılı halde olduğu görüldü; bu cihazların delil niteliğinde olduğu belirtildi.

Soruşturma süreci

Soruşturma kapsamında toplanan delillerin değerlendirilmesi ve adli sürecin ilerlemesi bekleniyor. Yetkililer, olaya ilişkin çalışmaların ve mali incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

