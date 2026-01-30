Kocaeli TEM Otoyolu'nda 300 Bin Makaron Ele Geçirildi — 1 Gözaltı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan araçta 300 bin adet boş makaron ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 20:09
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 20:09
Olay ve soruşturma

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, bugün Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde durdurulan araçta yapılan aramada 300 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

