Kocaeli TEM Otoyolu'nda 300 Bin Makaron Ele Geçirildi — 1 Gözaltı

Kocaeli TEM Otoyolu'nda 300 Bin Makaron Ele Geçirildi

Olay ve soruşturma

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışma kapsamında, bugün Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde durdurulan araçta yapılan aramada 300 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

