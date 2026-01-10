Konya'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü

Karatay'da çatı yangını paniğe yol açtı

Konya’da 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Karakayış Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın çatısında başladı.

Edinilen bilgiye göre, çatıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangından kimse etkilenmedi, ancak apartmanın çatısında maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA’DA 5 KATLI BİR APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.