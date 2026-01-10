Konya'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü

Konya Karatay'da 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; can kaybı yok, tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 16:40
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 16:41
Konya'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü

Konya'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Söndürüldü

Karatay'da çatı yangını paniğe yol açtı

Konya’da 5 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Karakayış Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın çatısında başladı.

Edinilen bilgiye göre, çatıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangından kimse etkilenmedi, ancak apartmanın çatısında maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA’DA 5 KATLI BİR APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

KONYA’DA 5 KATLI BİR APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

KONYA’DA 5 KATLI BİR APARTMANIN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ödemiş'te feci kaza: Yazar Rabiye Yıldırım hayatını kaybetti
2
Edirne'de Rahat Tavırlı Hırsız 3 İş Yerini Soydu
3
Yalvaç'ta 66 yaşındaki Ali İhsan Kamit evinde ölü bulundu
4
Konya Beyşehir'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
5
Seydişehir'de Kavşakta Çarpışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Samsun Canik'te Cenaze Dönüşü Trafik Kazası: 4 Yaralı
7
SDG’nin Halep Valiliği’ne Kamikaze İHA Saldırısı — Can Kaybı Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları