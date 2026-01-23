Konya'da Kadın Kılığına Giren Firari Ö.S. Yakalandı

Konya'da çok sayıda suç kaydı bulunan ve kadın kılığına girerek saklanmaya çalışan firari Ö.S., Karatay polisi tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:18
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:34
Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'nin operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, mühür bozma, hakaret, kadına şiddet ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ö.S. (47)'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şahsın resmi nikahlı eşi S.S.'ye yönelik aile içi şiddet olayları nedeniyle daha önce 5 ayrı suçtan işlem gördüğü ve hakkında 6 ay süreli elektronik kelepçe izleme kararı bulunduğu belirlendi.

Şahsın, polisten saklanmak amacıyla kadın kılığına girdiği, daha önce eşinin ikametine kadın kılığıyla gelerek burada bulunan güvenlik kamerasını söktüğü ve kaçtığı tespit edildi. Sürekli adres değiştirerek ve sıra dışı yöntemlere başvurarak izini kaybettirmeye çalışan firarinin saklandığı yer, ekipler tarafından belirlendi.

Operasyonla Yakalanma ve Adliyeye Sevk

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, firari şahıs kaçmaya fırsat bulamadan yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

