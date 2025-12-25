DOLAR
Konya'da Şivlilik Etkinliğine Robot Şivecop: Çocuklara Paylaşma ve Zorbalık Eğitimi

Selçuklu İbrahim Yapıcı İlkokulu'nda Şivecop adlı robot, Konya'ya özgü Şivlilik geleneğini anlatarak çocuklara paylaşma ve akran zorbalığının zararlarını öğretti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:50
Konya'da okullarda kutlanan Şivlilik geleneğine bu yıl teknolojik bir misafir eşlik etti. Selçuklu İbrahim Yapıcı İlkokulu'na getirilen Şivecop adlı robot, sınıfa girerek öğrencilere hem Konya'ya özgü geleneği anlattı hem de akran zorbalığının zararlarına dikkat çekti.

Geleneğin ruhu ve paylaşma mesajı

Üç ayların başlangıcında Konya halkı tarafından kutlanan Şivlilik kapsamında çocuklar ev ve sokakları dolaşarak verilen hediyeleri topluyor. Okulda yapılan etkinlikte ise bu geleneğin paylaşma kültürünü pekiştirmek amacıyla öğrencilerle bir araya gelindi.

Selçuklu İbrahim Yapıcı İlkokulundaki derse giren robot, önce şivlilik geleneğini anlattı; ardından paylaşmanın önemine vurgu yaparak akran zorbalığının kötü etkilerini öğrencilere aktardı.

Okul yönetimi ve öğretmenlerin açıklamaları

Okul Müdürü Ramazan Dursun etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Sadece Konya’ya özel olarak kutlanan bir gün olup Şivlilik bu günde çocuklarımız sokak sokak, ev ev dolaşarak ailelerin onlara verdikleri hediyeleri toplarlar. Ve bu toplanan yiyecekleri daha sonraki zamanlarda birbirleriyle paylaşarak aslında bir paylaşım kültürü oluştururlar. Konya’mızın bu önemli özelliğini bugün de biz eğitim yuvamıza aktararak çocuklarımızın bu günü geleceğe taşımalarını ve okullardan başlayarak öğrenmelerini sağladık. Yine bu günü biz özellikle hatırlamak istedik. Buradaki ana amacımız günümüzün en önemli sorunlarından olan akran zorbalığı konusunu bu şekilde işlemeyi yaptık. Bu planlamanın içerisinde de yine çalışmamız içerisinde robotumuzu okulumuza getirmeyi planladık. Robotla çocuklarımızın nezaketi, birbirine karşı saygılı olmayı ve şivlilik geleneğiyle paylaşmayı, çocukların dikkatini çeken robot diliyle aktardık. Bu şekilde robotumuzla çocuklarımıza en içten, en hızlı ve onların sevecekleri şekilde ulaşmayı hedefledik".

Sınıf öğretmeni Sema Yıldız ise etkinlik hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: "Öğrencilerimle beraber bugün şivliliği hep beraber kutladık. Öğrencilerim evlerinden getirdiği ürünleri arkadaşlarıyla paylaştı. Bu paylaşmada birbirlerine karşı nazik davranmayı aşılamak istedik. Günümüzde sorun olan akran zorbalığını aşmaları için öğrencilerimiz de fırsat buldu. Ayrıca geçmişle günümüz arasındaki bağlantıyı kurmak için robotu çocuklarımıza tanıtıyoruz ve onlara iyi bir insan olmayı aşılamak istiyoruz".

Etkinliğin sınıftaki yankıları

Derse giren Şivecop, şivlilik geleneğiyle ilgili bilgiler verirken öğrencilere paylaşmanın önemini anlattı ve sorularını yanıtladı. Öğrenciler robota yönelttikleri soruların ardından etkinlikten memnun olduklarını belirtti ve paylaşmanın gururunu yaşadı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

