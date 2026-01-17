Konya'da Tartışma Sonrası Karşıya Geçen Kadına Araç Çarptı: 1 Ölü

Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde akşam saat 19.00 civarında meydana gelen kazada, eşiyle araç içinde tartıştıktan sonra yola çıkan 30 yaşındaki Kirfa El Husa bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olayın Detayları

İddiaya göre, Akyokuş istikametinden Altınapa Barajı yönüne giden otomobilde bulunan M.E.H. ile eşi Kirfa El Husa arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası Husa araçtan inerek yolun karşısına geçmeye çalışırken, M.A. yönetimindeki 35 KF 9450 plakalı otomobil kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan genç kadını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Kirfa El Husa'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Eşin İfadesi ve Soruşturma

Kaza sonrası olay yerini terk eden eşi M.E.H., kısa süre sonra geri gelerek polise, "Ot toplamak için araçtan indi, kaza olunca araçtaki çocukları eve bırakıp geldim" dedi.

Polis ekiplerinin kazanın seyri hakkında sorması üzerine M.E.H. nin verdiği ifadede, "İleriden dolandık geldik. Daha sonra yol kenarına durduk. Ot topluyordu eşim, çağırdım gel yeter artık gidelim dedim. Karşıya geçerken araba çarptı. Yol kenarında ot topluyordu. Arabada bebekler vardı eve bırakmaya gittim" ifadeleri yer aldı.

Kaza ile ilgili incelemelerin ardından araç sürücüsü ve kazada hayatını kaybeden kadının eşi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Cansız beden ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

