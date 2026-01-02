DOLAR
Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde 3 Katlı Binada Çatı Yangını

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:14
Olay ve müdahale

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay anına dair görüntülerde yangın böyle görüntülendi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi ve ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer ve ekiplerin çalışmalarıyla ilgili gelişmeler geldikçe aktarılacaktır.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

