Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde 3 Katlı Binada Çatı Yangını

Olay ve müdahale

Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay anına dair görüntülerde yangın böyle görüntülendi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi ve ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; yetkililer ve ekiplerin çalışmalarıyla ilgili gelişmeler geldikçe aktarılacaktır.

Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın böyle görüntülendi