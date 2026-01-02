DOLAR
Antalya'da 1 yaşındaki bebeğe şiddet: Anne tutuklandı

Antalya'da 1 yaşındaki bebeğe annesinin şiddet uyguladığı güvenlik kamerası görüntüleri sonrası anne İmane Moti tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:55
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 17:55
Antalya'da 1 yaşındaki bebeğin, yabancı uyruklu annesi tarafından darbedildiği anların güvenlik kamerasına yansımasıyla gözaltına alınan anne, mahkemece tutuklandı.

Güvenlik kamerası kaydı ve suç duyurusu

Olay, baba Osman Vesek'in kızının vücudundaki morluklardan şüphelenmesi üzerine eve yerleştirdiği güvenlik kamerası sayesinde ortaya çıktı. Görüntülerde, Fas uyruklu anne İmane Moti (25)'nin bebeğe defalarca vurduğu, tokat attığı, terlikle darbettiği ve ayaklarından tutup koltuğa fırlattığı anlar yer alıyor.

Görüntüler izleyenleri dehşete düşürürken, baba Osman Vesek, Antalya Adliyesi'ne gelerek video kayıtlarıyla birlikte eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Vesek yaşadığı şoku şu sözlerle dile getirdi: "Tokatlıyor, terlikle vuruyor, ayaklarından tutup kanepeye fırlatıyor. Sonra hiçbir şey olmamış gibi makyaj yapmaya devam ediyor".

Soruşturma ve tutuklama

Ortaya çıkan görüntülerin ardından emniyete götürülen İmane Moti'nin ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Moti, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcıya ifade verdi.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen İmane Moti, tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

