Muradiye’de Suçla Sıfır Tolerans: 2025’te 672 bin 360 Sorgulama, 87 Yakalama

Muradiye'de 2025'te jandarma ve polisin denetimlerinde 672 bin 360 şahıs sorgulandı, 87 kişi yakalandı; silah, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:54
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 17:54
Muradiye Kaymakamlığı verileri paylaştı

Van’ın Muradiye ilçesinde 2025 yılı içerisinde jandarma ve polis ekiplerince yürütülen çalışmaların verileri paylaşıldı.

Muradiye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen denetim ve operasyonlar kapsamında, yıl boyunca 672 bin 360 şahıs sorgulanırken, 87 kişinin de yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Uygulamalarda 65 bin 720 araç sorgulandı, kural ihlali yaptığı tespit edilen bin 320 araca cezai işlem uygulandı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde 22 adet silah ele geçirilirken, 2 bin 123 adet ve 2 bin 878 gram uyuşturucu maddeye el konuldu. Ayrıca 33 bin 986 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında 28 kayıp şahıs bulunurken, bin 186 düzensiz göçmen ile 279 organizatör yakalandı."

Kaymakamlık açıklamasında, Muradiye’de görev yapan kahraman jandarma ve emniyet teşkilatlarının, suç ve suçlularla mücadele kapsamında ilçede huzur ve güven ortamının korunması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

