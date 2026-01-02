DOLAR
Niğde'de Kaçak Alkol Operasyonu: 71 Şişe Sahte İçki ve 3 Tutuklama

Niğde'de kaçak alkol operasyonunda 71 şişe sahte içki, 20 litre etil alkol ve 6 anason ele geçirildi; 4 gözaltından 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:19
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 17:24
Niğde'de kaçak alkol operasyonunda 3 tutuklama

Niğde'de düzenlenen operasyonda toplam 71 şişe el yapımı sahte içki, 20 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan 6 adet anason ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Operasyon detayları

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesi, vergi kaybının engellenmesi, halk sağlığının korunması ve toplum düzeninin sağlanması amacıyla kaçak ve sahte alkollü içkiyle mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 3’ü, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şahıs ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 71 şişe el yapımı sahte içki, 20 litre etil alkol ile alkol yapımında kullanılan 6 adet anason ele geçirildi.

Valilikten açıklama

Niğde Valiliği’nce yapılan açıklamada, kaçak ve sahte alkollü içkilerin halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekilerek, bu tür faaliyetlere yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

