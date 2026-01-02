DOLAR
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: M.A. Tutuklandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri M.A.'nın ikametinde arama yaparak çok sayıda sentetik hap, bonzai ve nakit ele geçirdi; şahıs tutuklandı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:57
Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında M.A. isimli şahsın üstünde ve ikametinde arama yapıldı.

Aramada 49 adet sentetik ecza hapı, 61,4 gram bonzai, 38 adet fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9.345 TL nakit para ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 tüp aseton ele geçirildi.

Gözaltı ve Tutuklama

Konuyla ilgili gözaltına alınan M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklandı.

