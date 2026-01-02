Kartalkaya yolunda iki cip kafa kafaya çarpıştı — Yaralanma yok

Kartalkaya yolunda iki cip kafa kafaya çarpıştı

Kazanın nedeni: Kar yağışı ve buzlanma

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan zeminde iki cip kafa kafaya çarpıştı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kartalkaya yolu Sarıalan Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayak merkezi istikametinde ilerleyen bir cip, virajlı ve kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen başka bir ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Kartalkaya yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

