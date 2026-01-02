DOLAR
43,04 -0,18%
EURO
50,48 0,25%
ALTIN
6.054,2 -1,49%
BITCOIN
3.844.949,75 -1,22%

Kartalkaya yolunda iki cip kafa kafaya çarpıştı — Yaralanma yok

Bolu Kartalkaya yolunda kar ve buzlanma nedeniyle iki cipin kafa kafaya çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza; can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 17:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 17:01
Kartalkaya yolunda iki cip kafa kafaya çarpıştı — Yaralanma yok

Kartalkaya yolunda iki cip kafa kafaya çarpıştı

Kazanın nedeni: Kar yağışı ve buzlanma

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan zeminde iki cip kafa kafaya çarpıştı. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kartalkaya yolu Sarıalan Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayak merkezi istikametinde ilerleyen bir cip, virajlı ve kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen başka bir ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Kartalkaya yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BOLU’DA KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ YOLUNDA, KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA İKİ...

BOLU’DA KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ YOLUNDA, KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA İKİ CİP KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. YARALANANIN OLMADIĞI KAZADA ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

BOLU’DA KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ YOLUNDA, KAR YAĞIŞI VE BUZLANMA NEDENİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA İKİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya yolunda iki cip kafa kafaya çarpıştı — Yaralanma yok
2
Şanlıurfa Harran'da Sulama Kanalı: Halil Gündüz İçin Arama 5. Gün
3
Başakşehir’de Vinç Çıkarma Çalışmaları 28. Saate Girdi
4
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: M.A. Tutuklandı
5
Gaziantep'te Kaçak Krom Madeni Operasyonu: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
6
Eskişehir'de su şebekeleri dondu: besiciler hayvanları susuz kaldı
7
İzmir Konak'ta 19 Yıl Hapisle Aranan Firari Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları