Kumlu'da Müstakil Ev Yangını İtfaiye Tarafından Kısa Sürede Söndürüldü

Kumlu'da müstakil ev yangını kısa sürede kontrol altına alındı
Olay ve müdahale
Hatay'da Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesinde bulunan bir müstakil evde çıkan yangına, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. İhbarın ardından gelen ekipler, alevlerin evi sarmadan önce müdahale ederek yangını söndürdü.
Hasar ve can güvenliği
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı; ancak evde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer yangının nedenine ilişkin henüz ek bilgi paylaşmadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
