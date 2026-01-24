Kumlu'da Müstakil Ev Yangını İtfaiye Tarafından Kısa Sürede Söndürüldü

Hatay'ın Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde çıkan müstakil ev yangını itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü; can kaybı yok, evde hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 00:13
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 00:13
Kumlu'da Müstakil Ev Yangını İtfaiye Tarafından Kısa Sürede Söndürüldü

Kumlu'da müstakil ev yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Olay ve müdahale

Hatay'da Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesinde bulunan bir müstakil evde çıkan yangına, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. İhbarın ardından gelen ekipler, alevlerin evi sarmadan önce müdahale ederek yangını söndürdü.

Hasar ve can güvenliği

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı; ancak evde maddi hasar meydana geldi. Yetkililer yangının nedenine ilişkin henüz ek bilgi paylaşmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HATAY’DA MÜSTAKİL EVDE YÜKSELEN ALEVLER İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

HATAY’DA MÜSTAKİL EVDE YÜKSELEN ALEVLER İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

HATAY’DA MÜSTAKİL EVDE YÜKSELEN ALEVLER İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya-Konya Karayolunda Kar Yeniden Etkili: Alacabel'de 15 cm'e Ulaştı
2
Kuşadası'nda Sel Felaketi: Ev, Otel ve Araçlarda Ağır Hasar
3
Elazığ’da Gece Asayiş Uygulaması: Hozat Garajı’nda Eğlence Mekanları Denetlendi
4
Balıkesir Depremi Mudanya'da Hissedildi: İşyerinin Güvenlik Kamerasına Yansıdı
5
Gümüşhane'de Yağmurdere Karayolu'na Çığ Düştü
6
Balıkesir Sındırgı'da 5.1 Büyüklüğünde Deprem
7
Eskişehir'de 60 Yaşındaki Adamı Tahtayla Öldüren Sanık: 'Bana Verdiği Acıyı Ona Karşılık Vermeye Çalıştım'

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları