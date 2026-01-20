Kuşadası'nda 6 Hırsızlık Zanlısı S.C. Yakalandı

Asayiş bürosunun çalışması sonucu suç eşyaları ele geçirildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 6 farklı hırsızlık suçundan aranan S.C. adlı şahıs kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda zanlının tespit edilerek yakalandığı bildirildi.

Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet araç anahtarı, 1 adet monitör ile suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme bulundu.

Yakalanan S.C., gerekli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

