Kuşadası'nda 6 Hırsızlık Zanlısı S.C. Yakalandı

Aydın Kuşadası'nda 6 farklı hırsızlık suçundan aranan S.C. kıskıvrak yakalandı; çok sayıda eşya ve kurusıkı tabanca ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:59
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:59
Asayiş bürosunun çalışması sonucu suç eşyaları ele geçirildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 6 farklı hırsızlık suçundan aranan S.C. adlı şahıs kıskıvrak yakalandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda zanlının tespit edilerek yakalandığı bildirildi.

Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu, 1 adet tablet, 1 adet araç anahtarı, 1 adet monitör ile suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme bulundu.

Yakalanan S.C., gerekli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

