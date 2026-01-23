Kuşadası'nda Sel: Davutlar'da Bahçeler Göle Döndü, Ağaçlar Sular Altında

Kuşadası'nda Sağanak Yağış Sele Dönüştü

Davutlar ve Güzelçamlı'da bahçeler su altında kaldı, ulaşım etkilendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağış, özellikle Davutlar Mahallesi ve Güzelçamlı çevresinde taşkınlara neden oldu. Yaşanan sel baskını sonucu birçok bahçe göle dönerken, meyve ağaçları sular altında kaldı.

Taşkınlar nedeniyle bazı araçlar sel sularına kapılırken, birçok sokak ve cadde trafiğe kapandı. Özellikle Deniz Caddesi üzerinde bulunan meyve bahçeleri büyük zarar gördü; bahçeleri koruyan çitler sel sularıyla yerinden söküldü, narenciye ve şeftali ağaçları sular altında kaldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekipleri, selden etkilenen bölgelerde yoğun çalışma yürüterek hızla müdahale etti. Ekipler, selin yaralarını sarmaya başlarken, bölge halkına aralıklarla etkili olması beklenen yağışlar konusunda dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

