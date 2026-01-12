Kütahya'da Gece Yarısı Yangın: 1 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kütahya'nın Gediz ilçesi Köpenez Köyü'nde saat 04.00'te çıkan yangında çatı ve iç bölümleri tamamen yanan bir ev kullanılamaz hale geldi; itfaiye alevleri söndürdü.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:31
Kütahya'nın Gediz İlçesi'ne bağlı Köpenez Köyü'nde gece saat 04.00 sıralarında çıkan yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, köydeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler kısa sürede büyürken, köy sakinleri vakit kaybetmeden durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına anında müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler bitişikteki diğer evlere sıçramadan söndürüldü ve kapsamlı soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangında çatısı ve iç bölümleri tamamen yanan evin kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

Can Kaybı Yaşanmadı

Ev sahibi Akile Akbulut'un olay sırasında evde bulunmaması teselli kaynağı oldu. Akbulut’un o gece ilçe merkezindeki oğlunun yanında misafir olması, muhtemel bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

