Kütahya Emniyeti'nde 'İntihar Saldırıları' Tespiti Semineri

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'nde 'İntihar saldırılarının tespiti ve alınacak önlemler' semineri

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde, emniyet personeline intihar saldırılarının tespiti ve bu tür tehditlere karşı alınması gereken önlemler hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Seminerin yapıldığı yer ve katılımcılar

Etkinlik, İl Emniyet Müdürlüğü Çok Amaçlı Eğitim Salonu'nda gerçekleştirildi. Seminere İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, il emniyet müdür yardımcıları ile çok sayıda emniyet personeli katıldı.

Eğitimin içeriği ve uygulamalı gösterimler

Seminerde bomba ve patlayıcı maddelerle ilgili genel bilgiler paylaşıldı, olası tehditlere karşı alınması gereken tedbirler ayrıntılı şekilde ele alındı. Ayrıca şüpheli paket ve cisimlere yaklaşım yöntemleri, alanında uzman ekipler tarafından uygulamalı olarak gösterildi.

Yetkililer, bu tür eğitimlerin personelin farkındalığını artırmak ve ortaya çıkabilecek risklere karşı hazırlıklı olunmasını sağlamak amacıyla düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.

KÜTAHYA’DA EMNİYET PERSONELİNE, "İNTİHAR SALDIRILARININ TESPİTİ VE ALINACAK ÖNLEMLER" KONULU SEMİNER