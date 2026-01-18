Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kar Kazası: 11 Kişi Hafif Yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kar yağışı nedeniyle servis aracı devrildi: 11 yaralı

Olayın Detayları

Kaza, 04.00 sıralarında Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Boğazköy İstiklal mevkii Edirne yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda, 34 LPT 868 plakalı Mercedes marka servis aracının sürücüsü F.S. direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan araç önce ters döndü, ardından devrilerek bariyerlere çarptı. Araçta bulunan ve özel bir şirkette çalıştıkları belirtilen 11 kişi kazada yaralandı.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yolcular itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıların tamamının hafif yaralı olduğu tespit edildi.

Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Kaza yapan servis aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Gece saatlerinde gerçekleşen kaza nedeniyle büyük çapta trafik sıkışması yaşanmadı; polis ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Şans eseri ölen ya da ağır yaralanan kimse bulunmazken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

