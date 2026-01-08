Marmaris’te Alkollü Sürücü Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı, Sürücü Tutuklandı

Marmaris’te alkollü sürücünün motosiklete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı; sürücü A.A. adliyeye sevk edilip tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 21:39
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 21:39
Olayın Detayları

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, alkollü olduğu tespit edilen bir otomobil sürücüsünün motosiklete arkadan çarpması sonucu iki kişi ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 48 AUL 419 plakalı BMW marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan A.D. yönetimindeki 48 AZB 614 plakalı motosiklete arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.D. ile arkasındaki yolcu Y.A.A. önce otomobilin üzerine, ardından yola savruldu.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan çalışmaların ardından Y.A.A. Marmaris Devlet Hastanesi’ne, A.D. ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İşlem ve Tutuklama

Trafik ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü A.A.’nın alkollü olduğu tespit edildi. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen A.A., gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

