Bolu Dağı'nda Kar Yağışı: D-100'de Ulaşım Etkileniyor

İstanbul-Ankara güzergahında ulaşım için önlemler devam ediyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İstanbul ile Ankara arasındaki ulaşımı sağlayan bu önemli geçişte, yağış iki gün önce başladı ve zaman zaman etkisini artırıyor.

Yağış nedeniyle bölgedeki yeşil alanlar ve yol kenarları beyaza büründü. Kara yolları ekipleri, güzergahta ulaşımın aksamaması ve buzlanma riskine karşı kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Trafik ekipleri ise sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ GEÇİŞ GÜZERGAHLARINDAN D-100 KARA YOLUNUN BOLU DAĞI KESİMİNDE KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA DEVAM EDİYOR.