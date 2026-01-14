Bolu Dağı'nda Kar Yağışı: D-100'de Ulaşım Etkileniyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde iki gündür aralıklı kar yağışı sürüyor; karayolları ve trafik ekipleri önlem alıyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 10:36
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 10:53
İstanbul-Ankara güzergahında ulaşım için önlemler devam ediyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İstanbul ile Ankara arasındaki ulaşımı sağlayan bu önemli geçişte, yağış iki gün önce başladı ve zaman zaman etkisini artırıyor.

Yağış nedeniyle bölgedeki yeşil alanlar ve yol kenarları beyaza büründü. Kara yolları ekipleri, güzergahta ulaşımın aksamaması ve buzlanma riskine karşı kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Trafik ekipleri ise sürücüleri kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

