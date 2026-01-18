Ümraniye'de Çatı Yangını Huzur Mahallesi'nde Tahliyeye Neden Oldu

Ümraniye Huzur Mahallesi'nde saat 04.00'te çıkan çatı yangını paniğe yol açtı; itfaiye tahliye etti, can kaybı yok, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 07:51
Ümraniye'de Çatı Yangını Huzur Mahallesi'nde Tahliyeye Neden Oldu

Ümraniye'de çatı yangını Huzur Mahallesi'nde tahliyeye neden oldu

Gece saatlerinde çıkan yangın mahallede paniğe yol açtı

Huzur Mahallesi, Sulh Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatı katında, saat 04.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı etkisi altına aldı ve çevrede büyük korku yaşandı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmek ve binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla bina içinde mahsur kalanlar kısa sürede tahliye edildi. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, yangında herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da dumandan etkilenme yaşanmadı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÜMRANİYE’DE KORKUTAN ÇATI YANGINI: GECE YARISI BÜYÜK PANİK

ÜMRANİYE’DE KORKUTAN ÇATI YANGINI: GECE YARISI BÜYÜK PANİK

