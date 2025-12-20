DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.774.475,29 -0,19%

İzmit'te 71 Sentetik Ecza Hap ve 120,14 Gram Narkotik Ele Geçirildi

İzmit'te yapılan aramada O.A., E.S. ve Y.K.'nin üzerinde 71 sentetik ecza hap ve toplam 120,14 gram narkotik madde ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:14
İzmit'te 71 Sentetik Ecza Hap ve 120,14 Gram Narkotik Ele Geçirildi

İzmit'te 71 Sentetik Ecza Hap ve 120,14 Gram Narkotik Ele Geçirildi

Olayın Detayları

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri, 19 Aralık günü saat 19.45 sıralarında devriye görevini sürdürürken O.A., E.S. ve Y.K. isimli şahısları durdurarak kontrol etti.

Şahıslar üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda; tütün paketi içerisinde daralı ağırlığı 106,81 gram olan narkotik madde, şeffaf poşet içerisinde uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen daralı ağırlığı 13,33 gram ham madde, 71 adet sentetik ecza hap ve 2 adet polis rozeti ele geçirildi.

Yapılan aramalar sonucunda toplamda 120,14 gram narkotik madde ve 71 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak üç şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Korkutan Yangın
2
İzmir'de 24 saatte 99 göçmen yakalandı, 3 kaçakçı gözaltında
3
Bolu İtfaiyesi 2025'te bin 543 olaya müdahale etti
4
Antalya Manavgat'ta Market Cinayeti: İş Yeri Sahibi 2 Kişiyi Öldürdü
5
İzmit'te 71 Sentetik Ecza Hap ve 120,14 Gram Narkotik Ele Geçirildi
6
Manyas’ta İHA Düştü: Jandarma İnceleme İçin Ankara’ya Gönderildi
7
Konya'da makas atan otomobil ağaca çarpıp takla attı: 1 ölü

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025