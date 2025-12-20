İzmit'te 71 Sentetik Ecza Hap ve 120,14 Gram Narkotik Ele Geçirildi

Olayın Detayları

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri, 19 Aralık günü saat 19.45 sıralarında devriye görevini sürdürürken O.A., E.S. ve Y.K. isimli şahısları durdurarak kontrol etti.

Şahıslar üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda; tütün paketi içerisinde daralı ağırlığı 106,81 gram olan narkotik madde, şeffaf poşet içerisinde uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen daralı ağırlığı 13,33 gram ham madde, 71 adet sentetik ecza hap ve 2 adet polis rozeti ele geçirildi.

Yapılan aramalar sonucunda toplamda 120,14 gram narkotik madde ve 71 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak üç şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER