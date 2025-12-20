Bolu İtfaiyesi 2025'te bin 543 olaya müdahale etti

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2025 Faaliyet Raporu

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2025 yılına ilişkin faaliyet raporunu yayımladı. Rapora göre itfaiye ekipleri, yıl boyunca toplam bin 543 olaya müdahalede bulundu.

Müdahalelerin türleri ve dağılımı

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada ekiplerin yangın, trafik kazası ve arama-kurtarma başta olmak üzere birçok farklı alanda görev aldığı belirtildi. Aralık ayına kadar olan süreçte 750 yangın olayına müdahale edilirken, 120 trafik kazasında görev alındı ve 673 arama-kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Eğitim ve toplumsal farkındalık

Öte yandan, yangın güvenliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında 11 bin 982 kişiye yangın güvenliği eğitimi verildiği bildirildi.

Raporda yer alan veriler, Bolu itfaiye ekiplerinin yıl boyunca geniş bir görev yelpazesinde aktif rol aldığını gösteriyor.

İTFAİYE EKİPLERİ, YIL BOYUNCA TOPLAM BİN 543 OLAYA MÜDAHALEDE BULUNDU.