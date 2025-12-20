DOLAR
Bolu İtfaiyesi 2025'te bin 543 olaya müdahale etti

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2025 raporuna göre ekipler yıl içinde toplam bin 543 olaya müdahale etti; 750 yangın, 120 trafik kazası ve 673 arama-kurtarma kaydedildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:26
Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2025 Faaliyet Raporu

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2025 yılına ilişkin faaliyet raporunu yayımladı. Rapora göre itfaiye ekipleri, yıl boyunca toplam bin 543 olaya müdahalede bulundu.

Müdahalelerin türleri ve dağılımı

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada ekiplerin yangın, trafik kazası ve arama-kurtarma başta olmak üzere birçok farklı alanda görev aldığı belirtildi. Aralık ayına kadar olan süreçte 750 yangın olayına müdahale edilirken, 120 trafik kazasında görev alındı ve 673 arama-kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Eğitim ve toplumsal farkındalık

Öte yandan, yangın güvenliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında 11 bin 982 kişiye yangın güvenliği eğitimi verildiği bildirildi.

Raporda yer alan veriler, Bolu itfaiye ekiplerinin yıl boyunca geniş bir görev yelpazesinde aktif rol aldığını gösteriyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

