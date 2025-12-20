Manyas’ta İHA Düştü: Jandarma İnceleme İçin Ankara’ya Gönderildi

Manyas’ta İHA düştü: Ankara’ya gönderildi

Salur Mahallesi'nde bulunan İHA jandarmaya teslim edildi

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü.

Bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunan İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve İHA üzerinde ilk incelemeyi gerçekleştirdi.

Henüz kime ait olduğunun belirlenmediği İHA'nın Rus menşeli olup olmadığı netlik kazanmadı. Cihaz, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

