DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.774.475,29 -0,19%

Manyas’ta İHA Düştü: Jandarma İnceleme İçin Ankara’ya Gönderildi

Manyas’ın Salur Mahallesi’nde düşen İHA, jandarma tarafından teslim alındı; Rus menşeli olup olmadığı belirsiz İHA, detaylı inceleme için Ankara’ya gönderildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:16
Manyas’ta İHA Düştü: Jandarma İnceleme İçin Ankara’ya Gönderildi

Manyas’ta İHA düştü: Ankara’ya gönderildi

Salur Mahallesi'nde bulunan İHA jandarmaya teslim edildi

Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) boş bir araziye düştü.

Bölgede çalışan çiftçiler tarafından bulunan İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve İHA üzerinde ilk incelemeyi gerçekleştirdi.

Henüz kime ait olduğunun belirlenmediği İHA'nın Rus menşeli olup olmadığı netlik kazanmadı. Cihaz, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

MANYAS İLÇESİNE BAĞLI SALUR MAHALLESİ’NDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) BOŞ BİR ARAZİYE...

MANYAS İLÇESİNE BAĞLI SALUR MAHALLESİ’NDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) BOŞ BİR ARAZİYE DÜŞTÜ

MANYAS İLÇESİNE BAĞLI SALUR MAHALLESİ’NDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) BOŞ BİR ARAZİYE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Korkutan Yangın
2
İzmir'de 24 saatte 99 göçmen yakalandı, 3 kaçakçı gözaltında
3
Bolu İtfaiyesi 2025'te bin 543 olaya müdahale etti
4
Antalya Manavgat'ta Market Cinayeti: İş Yeri Sahibi 2 Kişiyi Öldürdü
5
İzmit'te 71 Sentetik Ecza Hap ve 120,14 Gram Narkotik Ele Geçirildi
6
Manyas’ta İHA Düştü: Jandarma İnceleme İçin Ankara’ya Gönderildi
7
Konya'da makas atan otomobil ağaca çarpıp takla attı: 1 ölü

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025