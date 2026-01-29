Las Vegas'ta British Airways A350-1000'in tekerleği kalkışta düştü

Harry Reid Havalimanı'ndan kalkış sırasında iniş takımı arızası yaşandı

ABD’nin Nevada eyaleti Las Vegas şehrinde bulunan Harry Reid Uluslararası Havalimanında pazartesi günü yerel saatle 20.45 sıralarında British Airways'e ait yolcu uçağının sağ arka ana iniş takımı tekerleği kalkış sırasında düştü.

Airbus A350-1000 tipi uçak, yaşanan arızaya rağmen uçuşunu sürdürdü ve güvenli bir şekilde Londra'daki Heathrow Havalimanı'na iniş yaptı. British Airways, "Güvenlik ve emniyet yaptığımız her şeyin temelidir ve yetkililerin soruşturmalarına destek veriyoruz" açıklamasını yaptı.

Uçuş takip platformu Flightradar24'ün verilerine göre, uçak pistten havalandıktan yaklaşık 40 saniye sonra sağ ana iniş takımından kıvılcımlar çıkmaya başladı. Uçak yükselmeye devam ederken iniş takımlarını topladı; ancak Airbus'tan bir ekipman parçası koparak yere düştü.

Harry Reid Uluslararası Havalimanı yetkilileri, tekerleğin olayın ardından pistten alındığını ve ekipmanın kimseye zarar vermediğini belirterek, "Herhangi hasar yok" dedi.

Federal Havacılık İdaresi olaya ilişkin soruşturma başlattı.

