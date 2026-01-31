Malatya'da 6 Katlı Binanın İstinat Duvarı Çöktü

Malatya Battalgazi'de 23.45'te toprak kayması sonucu 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü; polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi, cadde tek yönlü trafiğe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 01:41
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 02:53
Olay Yeri ve Zaman

Olay, 23.45 sıralarında Battalgazi İlçesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Gelişme

Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan 6 katlı bir apartmanın toprak kayması sonrasında büyük bir gürültü ile istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Çökme nedeniyle cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Son Durum

Olayın ardından bazı apartman sakinleri tedbir amaçlı evlerinden çıkarak dışarıda bekledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı ve ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

