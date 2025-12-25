DOLAR
Malatya'da Gökkuşağı ve Bulut Apartmanları davasında müteahhide 15 yıl hapis

Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan Gökkuşağı ve Bulut Apartmanları davasında müteahhide 'bilinçli taksir' suçundan 15 yıl hapis; adli kontrol uygulandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:11
Yargılama sonucu ve karar detayları

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tamamlanan davada, 6 Şubat 2023 depremlerinde Yeşilyurt ilçesindeki Özpolatlar Sitesi'nde yıkılan Gökkuşağı ve Bulut Apartmanları ele alındı.

Söz konusu binaların yıkılması sonucu 40 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Mahkeme, binaların müteahhidi ve proje sorumlusu hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan açılan davada karar verdi.

Mahkeme, sanığa toplam 15 yıl hapis cezası verdi. Kararda sanığın tutuklanmasına gerek görülmeyerek adli kontrol uygulanmasına hükmedildi. Kararda ayrıca, binaların ikinci depremde yıkılmış olması faktörü de dikkate alındı.

Mahkeme ayrıca, dönemin belediye yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

