Malatya'da milyonluk taylar karayolunda telef oldu — 3 araç hasarlı, 1 yaralı

Malatya'da milyonluk taylar karayolunda telef oldu

Akçadağ'da akşam vakti yaşanan zincirleme kaza

Malatya-Ankara karayolu Akçadağ ilçesi Sultansuyu Tarım İşletmesi mevkiinde, akşam saatlerinde meydana gelen olayda tavladan kaçan yarış atları karayoluna çıktı. Yoldan geçen araçların çarptığı taylarda büyük kayıp yaşandı.

Olayda 3 aracın büyük hasar aldığı ve 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazalarda çok sayıda tay telef oldu, bazı sürücüler aracın önüne bir anda atların çıktığını ve neye uğradıklarını anlayamadıklarını söyledi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, güvenlik ve temizleme çalışmaları başlatıldı.

Olay yerine gelen Akçadağ Kaymakamı ve Belediye Başkanı yetkililerden bilgi alırken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

