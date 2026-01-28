Malatya'da tarihi eser operasyonu: 86 sikke ele geçirildi

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından takibe alınan bir araç şüphe üzerine durdurularak arandı.

Yapılan aramada, araç içerisinde gizlenmiş halde farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 86 adet sikke ile 2 adet tarihi eser ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alındı ve olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

