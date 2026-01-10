Malatya'da 'Torbacı' Operasyonu: 3 Tutuklama, Binlerce Uyuşturucu Ele Geçirildi
Operasyon ve ele geçirilenler
Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.
Fiziki takipli 3 ayrı çalışma kapsamında yapılan aramalarda 5 ikamet, 1 araç ve 5 şahsın üzerinde arama gerçekleştirildi. Operasyonda, ele geçirilenler şu şekilde kaydedildi:
3 bin 326 adet sentetik ecza, 313 gram sentetik kannabinoid, 257 adet ecstasy hap, 22 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek.
Toplam 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 2'sinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü, adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
