Malatya'da 'Torbacı' Operasyonu: 3 Tutuklama, Binlerce Uyuşturucu Ele Geçirildi

Malatya'da Narkotik ekiplerinin operasyonda 3 bin 326 sentetik ecza ve çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi; 5 gözaltı, 3 tutuklama.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:47
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:47
Operasyon ve ele geçirilenler

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi.

Fiziki takipli 3 ayrı çalışma kapsamında yapılan aramalarda 5 ikamet, 1 araç ve 5 şahsın üzerinde arama gerçekleştirildi. Operasyonda, ele geçirilenler şu şekilde kaydedildi:

3 bin 326 adet sentetik ecza, 313 gram sentetik kannabinoid, 257 adet ecstasy hap, 22 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek.

Toplam 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 2'sinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü, adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

