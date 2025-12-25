DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.776.467,07 -0,68%

Malatya’da Trafik Faciası: Milyonluk Taylar Karayolunda Telef Oldu

Malatya-Ankara karayolunda tavladan kaçan yarış atlarına araçlar çarptı. 3 araç ağır hasar gördü, 1 kişi yaralandı, milyonluk taylar telef oldu.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 21:43
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 21:49
Malatya’da Trafik Faciası: Milyonluk Taylar Karayolunda Telef Oldu

Malatya’da Trafik Faciası: Milyonluk Taylar Karayolunda Telef Oldu

Akçadağ, Sultansuyu Tarım İşletmesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi

Malatya-Ankara karayolu Akçadağ ilçesi Sultansuyu Tarım İşletmesi mevkiinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bulundukları tavladan kaçan grup yarış atları karayoluna çıktı. Yoldan geçen araçların çarptığı atların bazıları olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada 3 aracın büyük çaplı maddi hasar aldığı, 1 kişinin yaralandığı ve milyonluk tayların telef olduğu bildirildi. Olayda ayrıca çok sayıda tay telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, Akçadağ Kaymakamı ve Belediye Başkanı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Araçlarına atların çarptığını belirten bazı sürücüler, neye uğradıklarını anlayamadıklarını ve atların bir anda araçların önüne çıktığını söyledi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

MALATYA'DA BULUNDUKLARI TAVLADAN KAÇAN VE ŞEHİRLERARASI KARAYOLUNA ÇIKAN MİLYONLUK YARIŞ ATLARINA...

MALATYA'DA BULUNDUKLARI TAVLADAN KAÇAN VE ŞEHİRLERARASI KARAYOLUNA ÇIKAN MİLYONLUK YARIŞ ATLARINA YOLDAN GEÇEN ARAÇLAR ÇARPTI. 3 ARACIN BÜYÜK HASAR ALDIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANIRKEN, MİLYONLUK TAYLAR TELEF OLDU.

MALATYA'DA BULUNDUKLARI TAVLADAN KAÇAN VE ŞEHİRLERARASI KARAYOLUNA ÇIKAN MİLYONLUK YARIŞ ATLARINA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Sınır Kapılarında Yeni Yıl Öncesi Dev Uyuşturucu Operasyonu
2
Edirne’de Yeni Yıl Öncesi Rekor Uyuşturucu Operasyonu
3
Antalya Serik'te EDS Direğine Çarpan Tır Devrildi: 2 Yaralı
4
Rize'de Çocuğun Cinsel İstismarı Zanlısı Yakalandı ve Cezaevine Gönderildi
5
İzmit’te köprü altında çıplak şahıs paniği: Polis müdahale etti
6
İzmit'te Köprü Altında Çıplak Şahıs: Polis Müdahalesi
7
Kale'de Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika