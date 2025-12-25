Malatya’da Trafik Faciası: Milyonluk Taylar Karayolunda Telef Oldu

Akçadağ, Sultansuyu Tarım İşletmesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi

Malatya-Ankara karayolu Akçadağ ilçesi Sultansuyu Tarım İşletmesi mevkiinde, akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bulundukları tavladan kaçan grup yarış atları karayoluna çıktı. Yoldan geçen araçların çarptığı atların bazıları olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada 3 aracın büyük çaplı maddi hasar aldığı, 1 kişinin yaralandığı ve milyonluk tayların telef olduğu bildirildi. Olayda ayrıca çok sayıda tay telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, Akçadağ Kaymakamı ve Belediye Başkanı da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Araçlarına atların çarptığını belirten bazı sürücüler, neye uğradıklarını anlayamadıklarını ve atların bir anda araçların önüne çıktığını söyledi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

