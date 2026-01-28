Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama, 14 Gözaltı

Operasyon ve gözaltılar

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Fiziki takip sonrası eş zamanlı olarak belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 14 zanlı gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Ekiplerin aramalarında bin 166 adet sentetik ecza hap, 827 gram sentetik kannabinoid maddesi, 45 gram metamfetamin, 3 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Adli süreç

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

