Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 75 bin 376 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Malatya'da sokak satıcıları yani "torbacı" olarak tabir edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fiziki takip sonucu, Malatya-Sivas karayolu üzerinde bir araç durduruldu. Araçta ve araçta bulunan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 75 bin 376 adet sentetik ecza maddesi bulundu.

Operasyon kapsamında 2 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili yasal işlemlerin devam ettiği bildirildi.

