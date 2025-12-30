DOLAR
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 75 bin 376 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 75 bin 376 adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:38
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 75 bin 376 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 75 bin 376 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Malatya'da sokak satıcıları yani "torbacı" olarak tabir edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fiziki takip sonucu, Malatya-Sivas karayolu üzerinde bir araç durduruldu. Araçta ve araçta bulunan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 75 bin 376 adet sentetik ecza maddesi bulundu.

Operasyon kapsamında 2 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili yasal işlemlerin devam ettiği bildirildi.

MALATYA'DA, "TORBACI" OLARAK TABİR EDİLEN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 75 BİN...

MALATYA'DA, "TORBACI" OLARAK TABİR EDİLEN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 75 BİN 376 ADET SENTETİK ECZA MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA 2 ZANLI GÖZALTINA ALINDI.

