Maltepe Hilltown AVM’de Müşteri‑Garson Kavgası: Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

Maltepe Hilltown AVM’de müşteri ile garson arasında kavga

Maltepe’de bulunan Hilltown AVM içindeki bir işletmede, akşam saatlerinde müşteri ile garson arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olay sırasında işletme çalışanları müdahale ederek durumu kontrol altına almaya çalıştı.

İşletme çalışanları saldırganı etkisiz hale getirdi

İddialara göre kavganın büyümesi üzerine saldırgan, işletme çalışanları tarafından etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde görevli kişiler tarafından güvenlik sağlanmaya çalışıldı.

Görüntülerde kavga anı yer aldı

Yaşananlar, o sırada alışveriş merkezinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın işletme çalışanları tarafından yürüyen merdivenlerde götürülerek uzaklaştırıldığı ve taraflar arasında tekme tokat kavga yaşandığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

