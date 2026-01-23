Manavgat'ta Bankta Yaşayan Ahmet Y. Otel Teklifini Reddetti

Aşağı Pazarcı Mahallesi, Manavgat

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarında bulunan bir bankta hayatını sürdüren vatandaş için Kaymakamlık ve kurumlar seferber oldu. Ancak o, tüm ısrarlara rağmen kendisi için ayrılan otel odasına gitmeyi reddetti ve ırmak kenarındaki bankta yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Aşağı Pazarcı Mahallesi’nde ırmak kenarında bulunan bankta soğuk hava, fırtına ve yağmura rağmen yaklaşık 45 gündür bir kişinin hayatını sürdürdüğünü gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine bankta yatan ve isminin Ahmet Y. olduğu öğrenilen vatandaşın yanına gelen polisler, Manavgat Kaymakamlığı’nın kendisine uygulama otelinde yer ayırdığını, eşyalarını toplayıp buraya götürüleceğini söyledi. Ancak Ahmet Y., polislerin tüm ısrarlarına rağmen uygulama oteline gitmeyi kabul etmeyerek yaşadığı yerde mutlu olduğunu belirtti.

Burdur’un Bucak ilçesinden Manavgat’a geldiğini belirten Ahmet Y., "Manavgat’ta hastane altında elektronik tamirciliği üzerine iş yerim vardı. 2014 yılında kaldırım çalışması kapsamında müteahhit iş yerimi yıktı. Bana verdiği vaatlerin hiçbirisini yerine getirmeyince maddi olarak zora düştüm. Sonrasında ne iş bulduysam çalıştım. Hurda toplayıp elektronik olanları tamir ettim ve satarak geçimimi sağladım" dedi.

Yaklaşık 2 yıldır bölgede banklarda hayatını sürdürdüğünü belirten Ahmet Y., "O günden beri yine ne iş bulursam çalıştım. 2 yıldır bu bölgede banklarda kalıyorum. Altımda ve üstümde pamuk yorganım var. Üşümüyorum. Ben burada yaşamaya devam edeceğim. Kimseden bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Y., açıklamasının ardından bank üzerine yatağını serdi ve yorganını üzerine çekip uyumaya başladı.

