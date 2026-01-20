Manavgat'ta Gözcü Yüz Tanıma Sistemi 10 Yıl Hapisli Firariyi Araçta Yakaladı

Teknolojik takip sonucu yakalama

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından kentteki kritik noktalara kurulan Gözcü isimli yüz tanıma sistemi, daha önce cezaevi firarı olan bir şüpheliyi araç sürerken tespit etti. Sistemin uyarısı üzerine harekete geçen ekipler, belirtilen aracı durdurdu.

Durdurma ve sahte kimlik iddiası

Ekipler, 07 CHV 242 plakalı kapalı kasa kamyoneti bir cadde önünde durdurdu. Araç sürücüsü, üzerinde kimlik ve ehliyet bulunmadığını belirterek polise bir T.C. kimlik numarası verdi. Sorgulamada verilen T.C. numarasına kayıtlı kişinin sabıkası olmadığı ve ehliyetinin bulunduğu görüldü; ancak tabletteki fotoğrafla sürücünün yüz hatları uyuşmayınca çelişki ortaya çıktı.

Polisin aynı fotoğraftaki kişiyi sormasına karşın şüpheli ısrarla "Evet, benim" diyerek yalan beyanda bulundu. Ekiplerin dikkatli takibi sonucu şüpheli ekip otosuna alındı ve kimliğini itiraf etmek zorunda kaldı.

Detaylı inceleme: Çok sayıda suç kaydı ve ağır ceza

Yapılan detaylı incelemede şüphelinin Halil İ. Ü. olduğu; çoğunluğu sahte çekten olmak üzere 28 ayrı suç kaydı bulunduğu, hakkında 10 yıl 446 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 1 milyon 279 bin TL adli para cezası olduğu belirlendi.

Gözaltı ve uygulanan cezalar

Gözaltına alınan Üstündağ ile araçta bulunan yolcuya kimlik bulundurmamaktan işlem yapıldı. Trafik ekipleri, sürücüye sürücü belgesini yanında taşımamak, SRC ve Yetki Belgesi eksikliği gibi maddelerden toplam 36 bin 391 TL idari para cezası uyguladı. Kamyonet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Azılı firari, adli makamlara sevk edilmek üzere emniyete götürüldü.

