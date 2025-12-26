Manavgat'ta Kanser Hastası Yusuf Öztürk Evinde Ölü Bulundu

Olay ve ilk müdahale

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden 65 yaşındaki Yusuf Öztürk, evinde ölü bulundu. Olay, Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi 2578 Sokak adresinde meydana geldi. İkamet içerisinde bir kişinin ölü olduğu ihbarı üzerine 112 sağlık ekipleri ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerde yatan Yusuf Öztürk’ün (65) hayatını kaybettiğini tespit etti. Öztürk’ün bağırsak kanseri olduğu bildirildi.

İnceleme ve soruşturma

Ailenin odasından gelen silah sesi üzerine odaya girdiği ve Öztürk’ü yanı başında bir tüfek ile bulduğu, bunun üzerine hemen 112'yi aradığı öğrenildi. Olay yerinde Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme yapıldı.

İncelemelerin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Manavgat Milli Emlak Müdürlüğü’nden emekli olan Yusuf Öztürk’ün av tüfeğiyle vurulduğu ve acılarına dayanamayarak hayatına son vermiş olabileceği değerlendiriliyor. Cenazesinin bugün Karavca Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

