DOLAR
42,91 -0,2%
EURO
50,52 0,55%
ALTIN
6.232,41 -1,01%
BITCOIN
3.824.677,15 -1,44%

Manavgat'ta Kanser Hastası Yusuf Öztürk Evinde Ölü Bulundu

Antalya Manavgat'ta bağırsak kanseri tedavisi gören 65 yaşındaki Yusuf Öztürk, evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu; olay adli makamlara intikal etti.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:37
Manavgat'ta Kanser Hastası Yusuf Öztürk Evinde Ölü Bulundu

Manavgat'ta Kanser Hastası Yusuf Öztürk Evinde Ölü Bulundu

Olay ve ilk müdahale

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden 65 yaşındaki Yusuf Öztürk, evinde ölü bulundu. Olay, Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi 2578 Sokak adresinde meydana geldi. İkamet içerisinde bir kişinin ölü olduğu ihbarı üzerine 112 sağlık ekipleri ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerde yatan Yusuf Öztürk’ün (65) hayatını kaybettiğini tespit etti. Öztürk’ün bağırsak kanseri olduğu bildirildi.

İnceleme ve soruşturma

Ailenin odasından gelen silah sesi üzerine odaya girdiği ve Öztürk’ü yanı başında bir tüfek ile bulduğu, bunun üzerine hemen 112'yi aradığı öğrenildi. Olay yerinde Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısı tarafından inceleme yapıldı.

İncelemelerin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Manavgat Milli Emlak Müdürlüğü’nden emekli olan Yusuf Öztürk’ün av tüfeğiyle vurulduğu ve acılarına dayanamayarak hayatına son vermiş olabileceği değerlendiriliyor. Cenazesinin bugün Karavca Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

MANAVGAT İLÇESİNDE BİR SÜREDİR KANSER HASTALIĞIYLA MÜCADELE ETMEKTE OLAN 65 YAŞINDAKİ ADAM EVİNDE...

MANAVGAT İLÇESİNDE BİR SÜREDİR KANSER HASTALIĞIYLA MÜCADELE ETMEKTE OLAN 65 YAŞINDAKİ ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

MANAVGAT İLÇESİNDE BİR SÜREDİR KANSER HASTALIĞIYLA MÜCADELE ETMEKTE OLAN 65 YAŞINDAKİ ADAM EVİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak’ta galerici kılığında tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
2
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonunda 1 Tutuklama
3
Beşiktaş'ta Bebeğini Öldürme Davası: Sanık Elif D. Hakim Karşısında
4
Malatya'da milyonluk taylar karayolunda telef oldu — 3 araç hasarlı, 1 yaralı
5
Arnavutköy'de Küçük Çocuğun Tehlikeli Ateş Oyunu Kamerada
6
Hatay'da Elektrik Kabloları 'Havai Fişek' Gibi Patladı, Mahalleli Tedirgin
7
Futbolda Bahis Soruşturması: Eski Galatasaray Yöneticisi Erden Timur de Gözaltında

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı