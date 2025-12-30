DOLAR
Manavgat'ta Kapalı Yol İtfaiyenin Yangına Ulaşmasını Geciktirdi

Manavgat Çolaklı'da sazlık alandaki yangına, kapatılan yol nedeniyle itfaiyenin gecikmeli ulaştığı; vatandaş ve itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:47
Çolaklı Mahallesi'ndeki sazlık yangını güçlükle müdahale edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Çolaklı Mahallesi yakınlarındaki Şarlayak Deresi ve sitelerin bulunduğu bölgedeki çoraklama kanalında dün akşam saatlerinde çıkan sazlık yangınına müdahale eden ekipler, yolun kapalı olması nedeniyle gecikme yaşadı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Ancak yangına ulaşmak isteyen ekipler, kapalı olan yoldan geçemeyince geri dönmek zorunda kaldı.

Mayıs ayında, Çolaklı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nden Süral kavşağı'na inen ve otellere erişimi sağlayan yolun kendi arazilerinden geçtiğini belirten Canlı ailesi, açtıkları davayı kazandıktan sonra yolu kepçe ile kazmak suretiyle kapatmıştı. Yolun kapalı olması itfaiyenin hızlı ulaşımını engelledi.

Geri dönmek zorunda kalan itfaiye ekipleri, araziler içinden geçerek yangın bölgesine güçlükle ulaştı. Rüzgarın etkisiyle kanal içinde hızla ilerleyen yangın, vatandaşların ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi'ne bağlı ekiplerin müdahalesi sonucunda yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

