Manavgat'ta Motosiklet Devrildi: Sürücü Tayfun Gültenkin Yaralandı

Manavgat Sorgun Mahallesi Herdford Caddesi'nde 07 BOP plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi; sürücü Tayfun Gültenkin yaralandı, 112 ekipleri hastaneye kaldırdı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:26
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:05
Manavgat'ta motosiklet devrildi: sürücü yaralandı

Kaza detayları

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Herdford Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Hisar Mahallesi’nden Sorgun Bulvarı yönünde seyreden Tayfun Gültenkin idaresindeki 07 BOP plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi ve sürüklendi.

Motosiklet, refüj bordürüne çarptıktan sonra durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı ve 112 sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

