Manavgat'ta motosiklet yaya çarptı: Bir kişi ağır yaralandı

Atatürk Kültür Merkezi kavşağında kaza anbean kaydedildi

Manavgat'ta, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ışıklı kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada bir yaya ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde İbrahim Sözen Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Musa Ö. idaresindeki 07 CHV 868 plakalı motosiklet, kavşaktaki yaya geçidinden geçen İbrahim G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı İbrahim G.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan İbrahim G.'ye motosikletin hızla çarptığı görülüyor.

