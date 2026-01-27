Manisa'da boşanma aşamasındaki eşi sokak ortasında öldürüldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde saat 11.15'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından boynundan vurulan 37 yaşındaki Pınar Karataş hayatını kaybetti; zanlı 300 metre ileride yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:53
Yunusemre'de silahlı saldırı ve zanlının yakalanması

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, saat 11.15 sıralarında meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşi Pınar Karataş (37) sokak ortasında silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Karataş (37) yanında getirdiği silahla eşine saldırdı. Pınar Karataş, boynuna isabet eden kurşun sonucu kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Pınar Karataş kurtarılamadı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırgan olay yerinden yaklaşık 300 metre ileride yakalandı.

Çiftin 7 çocuğunun olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden Pınar Karataş'ın cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili adli işlemler ve soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, saldırının nedeni ve olayın tüm ayrıntılarına ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

