Manisa'da Şehir Magandaları Kamerada: Yürüyen Merdiveni Defalarca Durdurdular

Güvenlik kameraları sorunun kaynağını gözler önüne serdi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki Şehitler ve Gaziler Üst Geçidi yürüyen merdivenlerinde tekrar eden arızaların nedeni güvenlik kameralarının incelenmesiyle netleşti.

Görüntülerde bazı kişilerin, merdiveni kullanan vatandaşlara aldırış etmeden acil durdurma butonlarına hiçbir tehlike yokken eğlence amaçlı bastığı; bu müdahaleler sonucu sistemin kendini koruma moduna girerek kilitlendiği ve teknik ekip gelene kadar merdivenin çalışmadığı tespit edildi.

Ayrıca bazı kişilerin el tutunma bantlarının üzerine oturarak kaymaya çalıştığı, bunun bant motoruna aşırı yük bindirip bantların yırtılmasına ve sistemin zarar görmesine yol açtığı; merdivenlere motosikletle girmeye çalışanların ise basamakların altındaki mekanik aksamı kırarak cihazı kullanılamaz hale getirdiği belirlendi.

Yasal süreç başlatılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm olayların kayıt altında olduğunu ve kamu malına bilerek zarar verenler hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Unutmayın, bu merdivenler hepimizin vergileriyle yapılıyor ve hepimizin ortak malı. Zarar verenleri gördüğünüzde uyarmak veya yetkililere bildirmek bir vatandaşlık görevidir" denildi.

Belediye, vatandaşları yapılan hizmetlere sahip çıkmaya çağırdı ve benzer olayların tekrar etmemesi için duyarlı olunmasını istedi.

