Mardin’de 40 bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'in Mazıdağı'nda polis ekiplerinin aramasında 40 bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi; 1 şüpheli yakalandı, adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:42
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:42
Mardin’de 40 bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’de 40 bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mazıdağı’nda yürütülen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, polis ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, kaçak olduğu tespit edilen 40 bin 630 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği bildirildi.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN...

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN ARAMADA KAÇAK OLDUĞU TESPİT EDİLEN 40 BİN 630 PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Jandarma Operasyonu: 5 Tabanca ve 2 Tüfek Ele Geçirildi
2
Nebi Hatipoğlu: Eskişehir'de Odunpazarı ikiye bölünüp yeni ilçe kurulabilir
3
Afyonkarahisar'da çalınan kamyonet İscehisar'da bulundu
4
Elmalı'da fırtına çadırları uçurdu: AFAD 24 kişiyi kurtardı
5
Manavgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, Kaza Kamerada
6
İzmir'de Altyapı İhmalinin Bedeli: Kazılan Yollar Yağmurla Çamur ve Çukurlara Döndü
7
Manavgat'ta Kaza Yapıp Kaçan Ehliyetsiz Sürücüye 57 bin 319 TL Ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları