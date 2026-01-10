Mardin’de 40 bin 630 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mazıdağı’nda yürütülen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, polis ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, kaçak olduğu tespit edilen 40 bin 630 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği bildirildi.

